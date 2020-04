Assembramenti al supermercato Eurospin: Uiltucs segnala il caso alla polizia

Flusso di clienti incontrollato, file alle casse senza distanza, corsie nei reparti affollati: da giorni Ultucs Uil ha denuncia una situazione inaccettabile al supermercato del Gruppo Eurospin Lazio di Fondi. E' arrivato sabato l'intervento della Questura e del Commissariato di Polizia di Fondi che ha ripristinato il giusto e corretto CONTINGENTAMENTO all'interno del negozio di Fondi.

Una situazione fortunatamente rientrata, che avrebbe senza l'intervento delle Forze dell'Ordine del Commissariato di Fondi, rischiato di degenerare, come ricordiamo la categoria Uiltucs Latina e' impegnata sin dai primi giorni dell'emergenza a monitorare le strutture commerciali, aprendo in alcuni casi, veri e propri scontri con attivita' commerciali, a causa della mancanza dei DPI disposti daL DPCM, essenziali per mettere in sicurezza i tanti lavoratori che da giorni possiamo definirli anche loro degli eroi, al servizio dei cittadini per garantire cibo e servizi essenziali.

Una vicenda quella di ieri a Fondi presso il negozio di Fondi Eurospin, emblematica ed inaccettabile dove abbiamo riscontrato che i protocolli per la sicurezza, obblighi del datore di lavoro a volte vengono calpestati sino a mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori e dei clienti. Ricordiamo oltretutto in una Zona/Rossa come quella di Fondi dove l'attenzione in queste settimane, per la Uiltucs Latina dovrebbe prevalere sul profitto.

Un grazie dalla Uiltucs Latina e da tutti i lavoratori del settore alle Forze dell'Ordine attente e determinate alla giusta applicazione delle regole e dei protocolli