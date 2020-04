Vincenzo Carnevale replica all'intervento di "Riscossa fondana"

Non si è fatta attendere la replica del consigliere, presidente della Provincia e coordinatore di Forza Italia Fondi Vincenzo Carnevale dopo l'intervento di "Riscossa Fondana".

L’isolamento e il distanziamento sociale prolungato stanno determinando un senso di smarrimento per taluni che osservano criticamente ciò che il comune di Fondi sta facendo per gestire l’emergenza e per affrontare anche la delicata ripercussione economica in modo distorto e fuorviante, forse addirittura sentendosi già opposizione. Questi non solo dimostrano di non aver cognizione della contabilità degli enti locali ma, in questa fase, creano una ulteriore confusione che fa il paio con quella generata a livello nazionale da macro e mega provvedimenti che, al momento, non stanno dando alcun risultato alle esigenze delle imprese e delle famiglie. Chiedere l’esenzione di tributi senza dire come fare per compensare le minori entrate è pura demagogia. Chi sostiene che si dovrebbero esonerare i cittadini dal pagamento dell’IMU conferma di avere perso, se mai l’avesse avuta, ogni minima conoscenza dell’amministrazione pubblica, visto che anche chi si affaccia sullo scenario politico per la prima volta sa che si tratta di un tributo di competenza nazionale e che solo una parte dello stesso viene lasciata nelle casse comunali. E poi anche se si potesse questo illuminato ex, forse neo, amministratore deve sempre farci capire come e dove andrebbe a recuperare le somme del minor introito. Ciò nonostante, a fronte di una prevedibile e disarticolata osservazione finalizzata solo a voler dimostrare la propria esistenza, il Comune, in modo partecipato e responsabile con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale ha messo in atto una serie di iniziative di vicinanza e sostegno alle famiglie e ai cittadini.

Si riportano nel dettaglio i singoli provvedimenti:

COSAP (occupazione suolo pubblico esercizi commerciali, passi carrai, posteggi mercati giornalieri e settimanali): riduzione percentuale del 25% del canone 2020 e scadenza prorogata al 31 Luglio 2020 per i pagamenti in unica soluzione e qualora il canone sia d’importo superiore a 500,00 Euro, possibilità di pagamento in n°3 rate di uguale importo e senza interessi, con scadenza 31 Luglio - 30 Settembre - 30 Novembre 2020;

IMPOSTA DI SOGGIORNO: esenzione per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020; scadenza al 31 Ottobre 2020 per unico pagamento relativo ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020;

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ: la scadenza delle rate dei mesi Giugno e Settembre è prorogata rispettivamente al 30 Settembre e al 30 Novembre 2020.

CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI E CORRISPETTIVI USO CIVICO: sospensione dei versamenti fino al 30 Settembre 2020; possibilità di rateizzare gli importi dei canoni e corrispettivi per l’annualità 2020 sempre a far data dal 30 Settembre 2020;

TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO MENSA: possibilità di rimborso per tutti gli utenti che hanno eventualmente versato in anticipo i corrispettivi dei mesi (Marzo/Aprile) nei quali i relativi servizi sono stati sospesi in concomitanza della sospensione delle attività didattiche;

CONCESSIONI CIMITERIALI: esonero diritti di segreteria e canone di concessione per i nuclei familiari che hanno subito o che subiranno un lutto riconducibile al Covid -19; esonero diritti di segreteria e riduzione del 50% della concessione per tutti i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ad € 5.000,00, previa relazione dei Servizi Sociali.

CONCESSIONI DEMANIALI: richiesta all'Agenzia del Demanio di sospendere per l’anno 2020 la corresponsione dei canoni delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nel Comune di Fondi.

SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI

MODALITA' AGEVOLATE DI ACCESSO AL CREDITO per far fronte all’emergenza in corso e, nell’attesa dell’emissione del provvedimento consequenziale al Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2020 n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione”