Emergenza covid-19, la Lega di Fondi: "Servono maggiori sforzi per le imprese in difficoltà"

''I cittadini in difficoltà, le partite iva e gli autonomi necessitano di misure più vicine alle reali esigenze emerse dal coronavirus''.

Lo dichiara il coordinamento della Lega di Fondi, che aggiunge: ''L'amministrazione dovrebbe fare maggiori sforzi sui tributi locali, tendendo la mano, in particolare, a quelle attività produttive e commerciali colpite dalla chiusura forzata. Insomma, i piccoli e medi imprenditori locali chiedono un'esenzione significativa e non parziale oppure una riduzione almeno del 50% delle tributi locali per il 2020 compatibilmente con gli impegni di bilancio, dal quale potrebbe essere realizzato un capitolo per l'emergenza dove convogliare le voci non vincolanti e non prioritarie.

Purtroppo la ripresa economica sarà molto lenta e non certamente prevista nel corrente anno, pertanto c'è la necessità di programmare una serie di iniziative tese a sostenere le micro, piccole e medie imprese insieme alle famiglie bisognose. Un processo in cui ribadiamo la nostra disponibilità all'amministrazione comunale - conclude il coordinamento della Lega - nell'interesse di tutta la cittadinanza e delle forze produttive''.