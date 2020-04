Fratelli d'Italia Sperlonga sui contributi per il canone di locazione: "Una buona opportunità per la città"

La Regione Lazio apre al fondo per il sostegno alle locazioni abitative. FdI Sperlonga informa la cittadinanza

La Regione Lazio stanzia i fondi per il sostegno alle locazioni ad uso abitativo per le famiglie in situazioni di fragilità.

“È un momento complicato per molti, ogni provvedimento che aiuti i cittadini ad alleviare il peso economico del lockdown è fondamentale - dichiara Sara Kelany, portavoce di FdI Sperlonga e coordinatore degli enti locali della Regione Lazio - i cittadini di Sperlonga dovranno tenere d’occhio il sito del comune e verificare la pubblicazione della delibera per presentare le domande, la Regione ha stabilito criteri per l’accesso al fondo e preparato la modulistica e ai comuni è rimessa la pubblicazione del bando. Con riferimento agli affitti commerciali sono in discussione i provvedimenti ed il nostro consigliere Giancarlo Righini ci terrà aggiornati sugli sviluppi, sperando di poter dare buone notizie anche su questo fronte”