Soccorso alimentare, Fratelli d’Italia Fondi: nessuno risponde ai numeri destinati alla richiesta dei buoni spesa

Dopo lo stanziamento da parte del Governo di 400 milioni di euro destinati al soccorso alimentare, anche il Comune di Fondi si è attivato per l'erogazione degli aiuti, in base alle esigenze del territorio, scegliendone tempi e modalità.

Nel nostro Comune la richiesta si può effettuare per via telematica o chiamando dei numeri telefonici messi a disposizione dal Comune stesso.

Purtroppo dobbiamo evidenziare un'anomalia, segnalataci da più persone, non ferrate nell'utilizzo di un computer. Chi prova a mettersi in contatto telefonico chiamando i numeri dedicati infatti si trova di fronte a telefoni spenti, irraggiungibili, o a cui non risponde quasi mai nessuno. Questo accade anche chiamando negli orari indicati. Ciò produce ancora più disagi.

Il Comune dovrebbe prestare maggiore attenzione all’effettiva efficienza dei numeri telefonici istituiti a questo servizio.

Chiediamo dunque che l’amministrazione si adoperi subito per far fronte a questo inconveniente e fare in modo che tutti quelli che ne hanno diritto possano accedere agli aiuti.