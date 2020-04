Domani la Messa dell’arcivescovo Luigi Vari al Santuario del Colle

Domenica 19 Aprile 2020, l’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari, si recherà presso la Basilica Santuario della Madonna del Colle in Lenola (LT) per pregare dinanzi alla miracolosa Immagine della Vergine. Alle ore 11.00 sarà trasmessa la Santa Messa in diretta dal Santuario.



Sarà un momento intenso di comunione e di preghiera, per dare sollievo spirituale e conforto specialmente a coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case. Ritornano alla mente le parole di San Bernardo di Chiaravalle: “Respice stellam, voca Mariam; Guarda la stella, invoca Maria”. In questo tempo di emergenza sanitaria ci rivolgiamo dunque a Maria, colei che, come la stella nella tempesta, guida noi nocchieri stanchi al porto sicuro della salvezza.



Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta sulle frequenze di Radio Civita InBlu e sulle pagine Facebook Arcidiocesi di Gaeta, Madonna del Colle, Radio Civita InBlu.