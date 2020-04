"Telaportoio": il nuovo portale per la spesa a domicilio nel tuo quartiere

Negozianti e consumatori hanno un nuovo luogo di incontro il portale web “Telaportoio – La spesa a domicilio” sviluppato durante questo periodo di emergenza da un gruppo di ragazzi ciascuno dalla propria quarantena a Fondi, Roma, Cosenza, Milano e Torino.

Con l’improvviso isolamento forzato, tutto è diventato più difficile, anche i gesti più semplici come fare la spesa. Code infinite ai supermercati, gli e-commerce di noti GDO sono andati letteralmente in tilt sommersi dagli ordini. Tante richieste si sono concentrate su pochi negozi che si sono trovati in difficoltà nel rispondere alla crescente domanda di consegna di beni a domicilio.

E’ cominciata la “caccia” alle attività commerciali con servizio di consegna a domicilio, una corsa alla ricerca di farina, lievito e tanti altri beni di prima necessità che cominciavano a scarseggiare negli scaffali dei grandi supermercati. Ma soprattutto è nata la necessità di rimanere il più possibile a casa evitando le lunghe code di attesa e assembramenti.

Contemporaneamente tanti negozi di piccole dimensioni e botteghe hanno cominciato a dotarsi del servizio di consegna a domicilio, ma nella maggior parte dei casi, non avendo neanche una presenza web, hanno fatto e, tuttora fanno, una grande fatica a farlo sapere e a farsi trovare.

E da qui è nata l’idea di creare TeLaportoIo, un servizio veloce ed immediato sia per il negoziante che può inserire e aggiornare autonomamente la sua pagina sia per il consumatore, per il quale abbiamo ottimizzato la modalità di ricerca per categoria, prodotto, area geografica, modalità di pagamento e tutti i tag inseribili dai negozianti.

Abbiamo attivato un sistema di diffusione dell'iniziativa attraverso la presenza sui social network. Più negozi e cittadini saranno raggiunti e più il servizio sarà utile alla collettività.

Crediamo fortemente che questo progetto possa essere di valore per tutti, per questo motivo ci stiamo lavorando con grande passione in qualsiasi momento utile della giornata. Aiutateci a diffonderlo tra i negozianti e tra i consumatori della vostra città.

Antonio, Elena, Marco, Marco, Mariangela, Serena.

https://www.facebook.com/Telaportoio

https://www.telaportoio.com/