Confcommercio sull'uscita dal lockdown: "Ripartenza graduale tenendo conto delle specificità territoriali"

Così il Presidente Confcommercio Lazio e Consigliere Nazionale di Confcommercio Giovanni Acampora al termine dell'incontro con il Presidente Zingaretti, la Giunta Regionale, le Parti Sociali e il Sistema Camerale.

"Noi - prosegue - siamo già al lavoro con interlocuzioni a livello nazionale con il Presidente Sangalli e le rappresentanze delle categorie e pronti con protocolli di autoregolamentazione per rappresentare le specificità dei singoli comparti Rimetterci in moto prima possibile per evitare il collasso irreversibile del sistema; già si stima in circa 50 mila le attività della ristorazione che non saranno in grado di riaprire (fonte Fipe)”.