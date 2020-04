Earth Day 2020, il flashmob di Legambiente: "Abbracciamo la nostra Terra"

"Noi torneremo ad abbracciarci presto. Lei ha bisogno di noi. Anche ora". È l'appello che lancia Legambiente Nazionale a tutti per la Giornata mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile.

Per rilanciare l’economia post covid-19 la ripresa di una vita e di una società migliore passa proprio per la cura dell’ambiente e dei beni comuni, anche per scongiurare il pericolo di una nuova crisi che rischia di colpire tutti noi: la crisi climatica. Far ripartire l’economia dopo il lockdown provocato dalla pandemia da coronavirus senza tenere conto delle politiche di tutela ambientale, rileva Legambiente nazionale, “sarebbe infatti estremamente preoccupante, come sarebbe dannoso non considerare le possibilità di riconversione e di sviluppo green".

Per questo Legambiente nazionale lancia a tutti un appello per la Giornata mondiale della Terra (Earth Day): anche se non possiamo ancora tornare ad abbracciarci tra di noi, facciamo tutti un piccolo gesto di affetto dal valore simbolico verso il pianeta: condividiamo una foto in cui abbracciamo virtualmente la Terra!

Anche il circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS invita con questo video i cittadini ad aderire al flash mob per tenere alta l’attenzione, anche in questo momento difficile, sulla cura del nostro pianeta.

“In tempi di riscaldamento globale, crisi della diversità biologica - dichiara Paola Marcoccia, presidente del circolo Intercomunale Legambiente Luigi Di Biasio APS - gli alberi rappresentano il nostro presente e il nostro futuro. Gli alberi sono alleati straordinari nella lotta ai cambiamenti climatici, proteggono la biodiversità e soprattutto assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno. Trattarli bene significa garantirci un presente e un futuro migliore e la loro cura rappresenta un atto ambientale e sociale imprescindibile.”

#Abbracciamola #EarthDay sono gli hashtag con cui condividere la propria foto il giorno 22 sui canali social, foto in cui ognuno può dare spazio alla fantasia, abbracciando per esempio un mappamondo, una foto o un disegno della Terra, una piccola scultura o una mappa geografica. Sul sito di Legambiente (https://www.legambiente.it/abbracciamola/) sono disponibili tutti i materiali per la promozione e comunicazione.