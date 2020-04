Anche il Comune di Fondi celebra la Giornata Mondiale della Terra che oggi compie 50 anni

La Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta nata negli Stati Uniti a seguito di un disastro ambientale e promossa dall’Onu per diffondere un’opportuna coscienza ecologica, celebra oggi 50 anni e cade in un momento drammatico per il genere umano.

Anche per tale motivo l’Amministrazione comunale di Fondi rinnova per il 2020 la sua adesione all’iniziativa:

«Si tratta di un piccolo segnale – affermano il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli – per testimoniare ancora una volta la nostra attenzione verso le tematiche ambientali. La Giornata Mondiale della Terra assume quest’anno un significato particolare, che riconduce manifestazioni ed eventi pubblici all’intimità delle nostre case e che deve portarci a riflettere sulle trasformazioni in atto e su quali piccoli e grandi cambiamenti applicare, nella vita e nel lavoro, per vivere in modo più equo e sostenibile. La diffusione del Coronavirus, che ha ormai raggiunto tutto il pianeta, rende ancora più evidente che abitiamo in una casa comune di cui tutti dobbiamo sentirci responsabili. La grave crisi sociale ed economica generata da questo virus ci esorta ad un messaggio di speranza, ma anche ad un rinnovato impegno a sostenere la battaglia ai cambiamenti climatici, per uno stile di vita sostenibile e virtuoso nei consumi e nelle attività di tutti i giorni. Siamo convinti che la ripresa successiva all’emergenza epidemiologica debba passare necessariamente anche dalla cura dell’ambiente, che nel concreto si traduce nell’adozione di stili di vita sostenibili, prendendosi cura del proprio territorio, differenziando correttamente ed evitando lo spreco di risorse».