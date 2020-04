Ultimi due giorni per richiedere i buoni spesa a Fondi

Il Comune di Fondi ricorda agli utenti che – come da determina n°405 del 20 Aprile u.s. a firma del Dirigente del Settore I – il termine ultimo di accoglimento delle domande finalizzate all’erogazione di “buoni spesa” per le famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è fissato a Venerdì 24 Aprile 2020 (ossia entro le ore 24.00).

Tale scadenza è stata stabilita nell’ottica di definire con ragionevole certezza e speditezza le numerose domande pervenute, che sinora ammontano ad oltre 1.300 e che rappresentano un’ampia copertura dei bisogni sociali della popolazione, anche rispetto a utenti precedentemente non presi in carico. Gli Uffici hanno già provveduto a fornire risposte ad una prima fascia di utenza che non beneficiava di alcun contributo economico diretto o indiretto.

Si coglie l’occasione per rammentare altresì che il termine ultimo per la presentazione delle domande per il sostegno alla locazione anno 2020 (cfr. DGR n. 176 del 9 Aprile u.s.) è fissato alle ore 12.00 di Lunedì 27 Aprile 2020. Il relativo avviso pubblico e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Fondi.