"Connessione solidale": l'ultima iniziativa di Fratelli d'Italia Sperlonga

“E’ un momento molto duro per l’Italia e per gli italiani, il lockdown ha messo a dura prova tutto il tessuto socio economico della Nazione ne stanno già facendo le spese le fasce più fragili”

E' quanto dichiara Sara Kelany, portavoce di Fratelli d’Italia Sperlonga e coordinatore degli enti locali del Lazio.

“Tuttavia, come sempre nelle situazioni di difficoltà - prosegue - il popolo italiano si confermato molto generoso e sono molte le iniziative private che stanno dando sollievo ai bisognosi e a chi vive un momento di difficoltà. Noi lanciamo l’iniziativa CONNESSIONE SOLIDALE. E’ assodato che avere una rete internet valida cambi la vita soprattutto dei bambini che debbono poter seguire le lezioni da casa, non tutti però in casa sono dotati di reti a pagamento. Invitiamo dunque chi ha una rete a condividerla con il proprio vicino di casa che non la possiede, almeno nelle ore scolastiche, per consentire ai bambini meno fortunati di restare al passo con le lezioni: l’iniziativa parte da qui, come iniziativa solidale di prossimità e di sensibilizzazione alla condivisione, ma stiamo studiando il sistema per metterla a sistema e portarla oltre il territorio comunale. Sperlonga è una realtà piccola, in cui ci si conosce tutti ed è più facile partire sulla base della conoscenza personale. Basta chiedere al proprio vicino di casa se i figli in età scolare hanno bisogno della connessione durante le ore di lezione, creare la rete ospite con il router ed il gioco è fatto. Un semplice gesto può cambiare la vita di chi è meno fortunato di noi”.