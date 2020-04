Fase 2 e sanificazione dei locali: Nino La Rocca spiega i vantaggi dell'ozono

Con il Decreto Legge “Cura Italia” (n°18 del 17 marzo 2020), il Governo ha reso obbligatorio la sanificazione dei locali pubblici e in tutte le attività aperte al pubblico, e per alleggerire i costi a carico delle aziende ha introdotto la Detrazione Fiscale del 50% sull’acquisto anche di di apparati che producono Ozono.

La sanificazione ambientale con l’ozono è uno dei metodi che il ministero della Sanità riconosce come tecnica di pulizia sicura ed ecologica, proprio per questo motivo costituisce un presidio naturale per sterilizzare gli ambienti contaminati. Con l’ozono è possibile disinfettare l’acqua, ma anche ossigenare, igienizzare e rigenerare l’aria.

L’obbligatorietà della sanificazione ha di fatto mandato nel caos gli operatori commerciali che devono organizzarsi prima della riapertura ipotetica nel mese di maggio. Per gli esercizi pubblici è prevista il 18 Maggio.

Per capire meglio quali sono gli apparati più performanti nelle miriadi di offerte che girano, abbiamo chiesto informazioni a Nino La Rocca di Fondi che collabora con un’azienda 100% italiana, leader nella produzione di apparati per la Sanificazione, ponendogli alcune domande.

Cos’è l’ozono?

L’ozono è un gas naturale composto da ossigeno trivalente (O3) che ha la particolarità di dissolversi senza lasciare traccia o residui chimici. Il suo elevato potere ossidante e la sua naturale tendenza a ritornare ossigeno (O2) lo rendono un efficace sanificante e deodorante.

Perché l’ozono è efficace per la sanificazione?

Per quanto riguarda la disinfezione degli ambienti, l’ozono ha il grande pregio di essere un gas e quindi di espandersi in ogni punto dell’ambiente domestico, ospedaliero, nelle sale d’attesa, nei magazzini, sui treni, etc.

I nostri apparati producono Ozono Secco (Nostro Brevetto Esclusivo) che essendo un gas più leggero, rimane più a lungo in sospensione e tende a raggiungere ogni punto dell’area interessata. Entrando anche nelle micro fessure dei mobili e delle pareti, realizza una completa sanificazione da batteri, virus e funghi.

E' sicuro?

Pur essendo un gas, l’ozono non è infiammabile, abrasivo ed esplosivo. Non deteriora i tessuti, gli arredi le attrezzature e gli oggetti. Non danneggia le persone, gli animali e l’ambiente

Che cosa fa l’ozono?

L’ozono inattiva i virus ed elimina oltre il 99% di batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e acari. Abbattendo la carica microbica presente nell’aria e sulle superfici, l’ozono è un potente alleato nella lotta contro allergie, asme e infezioni. Le molecole di ozono aggrediscono e neutralizzano le particelle causa dei cattivi odori, lasciando al loro posto una gradevole sensazione di pulito e un’aria rigenerata e deodorata.

L’Ozono è efficace contro il Coronavirus?

Sul nuovo ceppo di coronavirus SARS-CoV-2 (che provoca la malattia COVID-19), identificato solo nel dicembre del 2019, non sono stati ancora eseguiti dei test diretti. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Thailand Medical News “è stato dimostrato che il gas ozono uccide il coronavirus SARS e poiché la struttura del nuovo coronavirus 2019-nCoV è quasi identica a quella del coronavirus SARS, è relativamente sicuro dire che funzionerà anche sul nuovo coronavirus”.

L’appartenenza alla stessa famiglia di virus SARS è stata indicata anche dal Ministero della Salute.

In alcuni ospedali italiani come quelli di Roma, Bergamo, Brescia, Palermo, Napoli e Pavia, solo per citare alcune città, contro la diffusione del covid-19 si sta utilizzando l'ossigeno ozono-terapia. Questa miscela, mescolata al sangue del paziente tramite corretti strumenti, è da un lato un antivirale, poiché danneggia gli involucri che rivestono il virus, e dall'altro un potente antinfiammatorio e antitrombotico. Il soggetto trattato in questo modo all'inizio della malattia migliora notevolmente e guarisce riducendo di molto il rischio di finire in terapia intensiva. Almeno questo è quello che è stato riscontrato la dove la terapia è già utilizzata.

E' ecologico?

L’ozono disinfetta perfettamente senza bisogno di additivi e detergenti chimici, sfruttando la sua naturale forza ossidante. Terminato il trattamento, l’ozono si riconverte in ossigeno senza lasciare alcun residuo tossico o chimico.

La sanificazione ad ozono è in linea con le regole dell'HACCP?

La sanificazione dei locali pubblici ad alta frequentazione, Ristoranti, Bar, Pub, Paninoteche, Fast Food, Alberghi, Centri benessere e SPA, Mense e relative cucine richiedono trattamenti professionali adeguati. Questi macchinari ad ozono mettono in essere un tipo di sanificazione degli ambienti che agisce, tramite l’Ossigeno Attivo Secco, più potente che qualsia-si agente chimico, esso permette il controllo, fino all’abbattimento, degli agenti patogeni presenti nell’aria regalando ambienti puliti e aria pura.

L’uso dell’ozono per la sanificazione degli ambienti è in ottemperanza a:

- D.lgs. 155/97 H.A.C.C.P.

- D.lgs 81/08 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI’ LAVORO

Le norme internazionali ISO ed EMAS classificano l’ozono come Gas Sicuro ed Ecologico.

Grazie alla tecnologia usata e alle innovazioni presenti, utilizzando i nostri apparati è possibile eseguire l’ingresso agli ambienti trattati anche durante la sanificazione senza alcun problema di sicurezza.

Per eventuali domande o per lettori interessati all'argomento, è disponibile la seguente mail: nino.larocca@esclusivaitalia.it.