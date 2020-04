"Sperlonga Cambia": "8 proposte per rilanciare la nostra città dopo la pandemia"

Otto proposte per rilanciare Sperlonga. Con queste idee, spiegate punto per punto, "Sperlonga Cambia" intende dare il proprio contributo costruttivo per affrontare la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia.

In questi il gruppo consiliare sta raccogliendo le preoccupazioni di tante famiglie e di tanti imprenditori che vedono a rischio il loro lavoro e il loro futuro.

"Le nostre proposte - prosegue la nota - vogliono essere una prima risposta ai cittadini e alle imprese, che stanno scontando le pesanti conseguenze dovute al blocco totale di tutte le attività economiche, produttive e sociali. il messaggio è che nessuno deve essere lasciato solo dall’amministrazione comunale.

Il nostro è un paese a forte vocazione turistica, per questo la priorità nella fase di ripresa deve essere il settore turistico, fondamentale per la tenuta della nostra economia e per la conservazione di tanti posti di lavoro. L’obiettivo è fare in modo che Sperlonga possa essere considerata una meta sicura, in grado di accogliere i turisti senza rischi per la salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dal Governo e raccomandate dagli esperti, primo tra tutti il distanziamento sociale. Per incentivare il turismo, la nostra proposta per l’estate 2020 è quella di ridurre la tariffa per la sosta a pagamento portandola a 1 euro, favorendo così anche il flusso turistico proveniente dai comuni limitrofi.

Per consentire il rispetto del distanziamento sociale e degli standard di pulizia e sicurezza, imprenditori e commercianti dovranno sostenere costi non indifferenti. Per questa ragione, riteniamo necessaria una forte riduzione della pressione fiscale a cui sono sottoposti gli operatori del settore, attraverso un taglio delle tasse comunali. La nostra proposta è di concedere uno spazio extra di suolo pubblico, gratuitamente e senza trafile burocratiche infinite. Sempre in questa direzione, occorre compensare le perdite dovute ai mesi di chiusura forzata, applicando una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

In attesa di una regolamentazione specifica sulle spiagge libere, il Comune può avviare l’assunzione di persone attualmente disoccupate da impiegare per la cura e la pulizia delle spiagge e per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale da parte dei bagnanti.

Questo momento di crisi deve essere l’occasione per estendere l’offerta turistica, incentivando nuove forme di turismo. Sperlonga è conosciuta principalmente per l’acqua cristallina e le spiagge dorate. La rinascita del nostro paese dovrà coniugare il turismo con le eccellenze della nostra produzione agricola e del settore della pesca, creando spazi per il turismo agroalimentare. Da qui la nostra idea di creare un mercato chiamato Sperlonga km0, uno spazio espositivo dove i produttori locali potranno promuovere e vendere i prodotti d’eccellenza del nostro territorio.

Alle preoccupazioni di imprenditori e commercianti si aggiungono quelle delle famiglie, che in questo momento di difficoltà non devono essere lasciate sole. Per questa ragione proponiamo un taglio dell’addizionale Irpef comunale, con il duplice obiettivo di alleggerire il carico fiscale e di aiutare la ripresa dei consumi. Tra le categorie più colpite, e che per questo vanno ancora più tutelate, vi sono gli anziani e le fasce deboli, per i quali proponiamo la distribuzione gratuita a domicilio di mascherine sanitarie e prodotti igienizzanti.

Siamo consapevoli che tutte queste proposte hanno un costo, ma crediamo che a situazioni eccezionali si debba rispondere con misure eccezionali. In questo momento, la salute dei cittadini e la ripresa dell’economia rappresentano la priorità. Per affrontare la crisi sociale e economica, l’amministrazione comunale deve fare la sua parte e mettere in campo tutte le risorse possibili, anche attraverso un taglio agli sprechi e alle spese superflue. Il nostro gruppo consiliare, in segno di vicinanza alle famiglie di Sperlonga che stanno attraversando un momento di grande difficoltà, vuole dare un contributo simbolico, ma concreto. Lanciamo la proposta, e siamo pronti a votarla in aula, affinché Consiglio comunale e Giunta rinuncino ai gettoni di presenza e alle indennità di carica fino al termine del mandato.

Sperlonga ha bisogno di coesione, impegno e serietà. O si lavora uniti per superare questo periodo di emergenza, oppure il nostro paese non avrà un futuro.