Monte San Biagio abbassa la Tari e concede l'esenzione totale per i mesi di chiusura

Abbasso la Tari.

Potrebbe essere uno slogan da leggere sui muri di tutte le piccole o grandi città italiane. Tasse amate non ce ne sono, ma quella sui rifiuti (la Tari) è certamente tra quelle in testa alla classifica. Per questo, siamo preoccupati per le scelte del governo: alcune appaiono confuse, altre contradditorie, assunte senza alcun confronto con chi giornalmente si interfaccia con i reali problemi che affliggono i cittadini: i sindaci.

Già nei giorni scorsi, congiuntamente all’ amministrazione comunale abbiamo predisposto un pacchetto di interventi a favore delle attività economiche locali colpite dal covid 19 . Eravamo in attesa del provvedimento preannunciato del governo per inserire queste iniziative in una cornice nazionale. Ad oggi, poiché questo provvedimento non è stato ancora emanato ed in considerazione dello stato di disagio del tessuto economico locale intendiamo procedere in questo modo;

✔️Rimodulazione della tassa rifiuti, con totale esenzione dei mesi di chiusura.

✔️Abolizione della tassa di occupazione del suolo pubblico con possibilità di ampliare le aree esterne a supporto delle attività di bar pasticcerie e ristorazione.

✔️Prossima approvazione del regolamento Dehors per consentire alle attività di bar pasticcerie e ristorazione un ampliamento dello spazio di somministrazione di alimenti e bevande.

✔️Velocizzazione della procedura amministrativa per l’ammodernamento di alcune attività commerciali

NOI, non ci sottraiamo mai per assumere importanti provvedimenti a tutela della collettività.

Il Sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale e l’Amministrazione Comunale.