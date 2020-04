Da lunedì riaprono le isole ecologiche di Fondi: attivo anche il ritiro di ingombranti

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che da Lunedì 4 Maggio prossimo riapriranno le Isole Ecologiche di via Rezzola (loc. Tre Ponti) e via Covino, e pertanto i cittadini potranno recarvisi per il conferimento individuale dei rifiuti.

Sempre a decorrere dal 4 Maggio sarà riattivato il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti da parte del Soggetto gestore De Vizia SpA mediante prenotazione al Numero Verde 800.086.580, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00.

A partire dalla medesima data riprenderanno altresì le corse del Trasporto Pubblico Locale. Il servizio sarà attivo continuativamente fino al 18 Maggio, successivamente si procederà alla proroga dello stesso salvo eventuali disposizioni degli enti sovracomunali. Per i viaggiatori è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale di un metro.

I predetti servizi erano stati temporaneamente sospesi in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.