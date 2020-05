Cede una dose di cocaina ad un consumatore: arrestato un 65enne di Fondi

Il 1 maggio 2020, in Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza, traevano in arresto un 65enne del luogo. Il prevenuto veniva sorpreso a cedere ad un’altra persona una dose di cocaina dal peso complessivo di grammi 1 circa, interamente recuperata. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata di lunedì 04 p.v.