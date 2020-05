La protesta di Forza Nuova in occasione del Primo Maggio: "Un popolo in ostaggio"

Il nostro è un messaggio ai cittadini di tutte le fasce sociali perchè non c'è nulla da festeggiare un 1 maggio senza lavoro. Ci hanno recluso dentro casa senza soldi nè lavoro, ci tengono in 'ostaggio'.

A parlare in una nota, in occasione del Primo Maggio, è Forza Nuova.

"Anzichè farci morire di covid-19 ci faranno morire di fame. - prosegue - C'è chi prende una miseria, questi discussi €600, vale a dire un'elemosina da parte dello stato (a cui si versano invece contributi fatti di sangue e sudore).

Stiamo vedendo lavoratori che non prendono la cassaintegrazione, nonchè TV che contribuiscono a procurare paura tramite il loro terrorismo mediatico.

Alcune categorie (parrucchieri, estetisti ecc), destinate a riaprire a giugno, sono completamente condannate a morte. Ancor peggio sarà per i pub, bar e ristoranti di cui non si sa il futuro. A breve dilagherà un panorama di povertà mentre lo Stato offre debiti con le banche.

Siamo scesi appunto in piazza con un gesto simbolico per far capire che alcuni di noi non abbassano la testa dinanzi ad uno stato canaglia che ci vuole con il cappio al collo. Abbiamo inoltre visto che stanno sorgendo le prime proteste anche nella nostra provincia da parte di ristoratori e commercianti, così anche noi ci uniamo a questa protesta di popolo con la speranza che si allarghi in tutti i territori e a tutte le categorie. Ebbene noi saremo al loro fianco."