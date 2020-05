Riqualificazione energetica degli immobili Ater, arrivano a Fondi 942mila euro: l'annuncio del Pd

L’Ater della provincia di Latina ha ottenuto un finanziamento di 942 mila euro, bandito dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con la Regione Lazio, volto al miglioramento e alla riqualificazione dei complessi di edilizia popolare.

L’ingente somma verrà dirottata su un progetto che riguarda il comune di Fondi. È un segnale importante, a conferma dell’impegno di Ater, del ministero e della Regione Lazio per la valorizzazione di questi complessi; difatti il piano è una prosecuzione di un sistema di analoghi interventi eseguiti in strutture adiacenti, iniziati con decreto interministeriale del 2015.

“Una opportunità – sottolinea in una nota Enrico Forte, Consigliere Regionale del Partito Democratico - colta grazie anche alle capacità progettuali dell’ente, sempre attento ad intercettare finanziamenti (in questo caso del Ministero delle Infrastrutture) per migliorare il grande patrimonio edilizio gestito in tutte le province del Lazio, con un occhio particolare all’efficientamento energetico per offrire benefici agli inquilini e all’ambiente”.



I lavori verranno eseguiti nel complesso popolare sito in Via Lazio, a Fondi, lotto 15 F/H e riguarderanno un piano di miglioramento dell’efficienza energetica. È previsto un innalzamento di almeno una classe energetica o una riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio. Ne avranno beneficio tutti gli inquilini della struttura, che vedranno così un considerevole risparmio in bolletta.



Al termine dei lavori, che partiranno entro 12 mesi, verrà eseguita una valutazione attestante il livello di sostenibilità ambientale.