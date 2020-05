Evasioni, infrazioni del Dpcm ed escursioni a Lucca durante il lockdown: 24enne torna in carcere

In data 16 maggio 2020, ore 12.00 circa, in Fondi (Lt), i militari dell’arma del luogo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Lucca, che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’arma operante, traevano in arresto, per evasione, un 24enne nato Albania residente a Fondi, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo in data 14 maggio era stato sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione.

l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.