"Spendi a Fondi", la Campagna di "Fondi Vera" per sostenere la ripartenza del commercio cittadino

"Fondi Vera" auspica per la Città una ripartenza vincente e produttiva, che metta il buonsenso in condizione di accompagnare il rispetto delle regole e una condotta responsabile, da parte di ogni Cittadino. Senza dimenticare quanto sia importante, soprattutto in questa fase, la riscoperta di un senso di appartenenza indispensabile per sostenerci l'un l'altro e permettere alla comunità tutta di uscire dal tunnel dell'emergenza, sanitaria e sociale, con rinnovata fiducia.

Per farlo lanciamo un appello, un'iniziativa spontanea che abbiamo voluto chiamare "Spendi a Fondi". Per rianimare il Centro Storico e l'intera rete commerciale cittadina, per stimolare i consumatori a spendere nei negozi della propria Città. Una sorta di “Compra a km 0”. Questa è la filosofia di acquisto che può salvare le attività commerciali locali, che per questo lungo periodo hanno abbassato le serrande portandosi a casa tante preoccupazioni.

Vedere in questi giorni i tanti lavoratori, frenati per causa di forza maggiore , tirar su la serranda, indaffarati ad abbellire le loro vetrine e pronti ad accogliere i Clienti ci fa ben sperare per il futuro. Il nostro contributo può essere fondamentale per la ripresa economica della Città. "Fondi Vera" invita quindi i Cittadini a tornare nelle botteghe di quartiere, nel negozietto all'angolo, da chi ha saputo in queste settimane aspettare e ora è pronto ad accoglierci col sorriso di sempre.

FONDI VERA - fondivera.it - info@fondivera.it

In allegato: immagine della Campagna e il nostro Candidato Sindaco Francesco Ciccone in compagnia di un commerciante dello storico mercatino di Via Marconi.