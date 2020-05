Venerdì il Consiglio comunale a Fondi: tasse, emergenza covid e affissioni

l Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis ha convocato la Seduta Pubblica Straordinaria del Consiglio comunale in modalità video conferenza, che avrà luogo Venerdì 22 Maggio p.v. alle ore 9.00 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per Sabato 23 Maggio alle ore 18.00) per la discussione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Variazione al bilancio d’esercizio 2022/2022. Ratifica deliberazione della Giunta municipale n.87 del 24/03/2020, esecutiva, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m. e i.; Variazione al bilancio d’esercizio 2022/2022. Ratifica deliberazione della Giunta municipale n.93 del 01/04/2020, esecutiva, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m. e i.; Variazione al bilancio d’esercizio 2022/2022. Ratifica deliberazione della Giunta municipale n.108 del 30/04/2020, esecutiva, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m. e i.; EMERGENZA COVID-19. Modifiche scadenze pagamento tributi comunali ed entrate patrimoniali; Esternalizzazione servizio delle pubbliche affissioni – Atto di indirizzo; Rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi della circolare n.1300 del 23/04/2020; Convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Fondi (LT) e Monte Sa Biagio (LT); Interpellanze e interrogazioni.