Al via ai webinar di Obiettivo Comune: appuntamento venerdì 22 maggio

Creare momenti di formazione, informazione e dibattito. Queste alcune delle importanti linee guida che ci siamo dati quando, sei anni fa, abbiamo dato vita all’AssociAzione. Un obiettivo sempre al centro delle nostre iniziative e che oggi vogliamo rilanciare attraverso Obiettivo Comune On Air.

In questo particolare momento storico, durante il quale non è possibile concretizzare quegli eventi “in presenza” che avevamo programmato, abbiamo pensato di utilizzare al meglio i nostri canali social. Obiettivo Comune On Air è quindi uno spazio web nel quale vogliamo proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità e creare confronto: una serie di incontri di approfondimento a cadenza settimanale, all’interno dei quali ospiteremo professionisti in ambito economico, sociale e culturale.

Attraverso questo ciclo di webinar vogliamo che i nostri canali social diventino una “piazza” nella quale riflettere, una cassa di risonanza per diffondere proposte per il nostro territorio, per parlare della realtà che ci circonda e capire ciò che accade nel mondo. Un’occasione per parlare di politica, che poi è parlare di libertà.

Il primo appuntamento è per venerdì 22 maggio alle ore 19,00: sarà nostro ospite il professor Bernardino Quattrociocchi, presidente del Mercato Ortofrutticolo di Fondi e docente di Economia e gestione delle imprese e Produzione e sistemi logistici presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi “La Sapienza” – Sede di Latina.