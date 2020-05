Nuovi orari per negozi, pub e attività di ristorazione: l'ordinanza del vice sindaco di Fondi

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato nella giornata di ieri l’Ordinanza n°38 con cui si dispongono a decorrere da oggi, Mercoledì 20 Maggio, gli orari di apertura al pubblico sia delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa che delle attività di ristorazione.

Ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, gli orari di apertura al pubblico sono fissati dalle ore 7.30 alle 21.30 per tutti i giorni della settimana compresi le Domeniche e i festivi.

Per le attività di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ), sia per la somministrazione sul posto che per l’asporto, i limiti di apertura al pubblico sono dalle ore 5.30 alle 24.00 tutti i giorni della settimana compresi le Domeniche e i festivi.

Nell’ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico. I limiti sopraindicati non si applicano a farmacie, parafarmacie e aree di servizio.

Le attività sono tenute ad adottare tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale, agli ambienti e al distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 Maggio 2020, n. Z00041.

«L’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio – rendono noto il Vice Sindaco Maschietto e l’Assessore alle Attività produttive Giorgia Salemme – attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento. Di conseguenza è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio, a tutela della sanità pubblica».