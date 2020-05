Riconoscimento ufficiale della zona rossa a Fondi: in corso interlocuzione fra Regione e governo

“Abbiamo appreso questo pomeriggio dall’intervento in aula del vicepresidente Daniele Leodori in risposta all’interrogazione da me presentata, che la giunta regionale sta interloquendo con il governo nazionale per il riconoscimento ufficiale della ‘zona rossa’ di Fondi, in modo che questo Comune sia destinatario di misure di maggior sostegno economico, per le imprese e le famiglie, già riconosciute a livello governativo agli altri comuni d’Italia sottoposti alle medesime misure restrittive".