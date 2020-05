Import ed export europeo, De Meo: “Chiedo maggiore attenzione doganale su tutte le frontiere dell’UE”

Si è svolta ieri (mercoledì 20 maggio) a Bruxelles la riunione della Commissione IMCO (Mercato interno e protezione dei consumatori) della quale fa parte l’eurodeputato Salvatore De Meo. Nel suo intervento, De Meo, ha ribadito al Commissario Europeo, Paolo Gentiloni, il ruolo importante delle dogane dell’UE, soprattutto in questo momento storico, e chiesto quindi un rafforzamento del sistema unitario di controllo, alla luce di episodi che hanno rilevato l’entrata nel mercato unico europeo di prodotti, provenienti da paesi terzi, non aderenti alle norme comunitarie vigenti.

«Il mercato unico durante la crisi COVID-19 – dichiara De Meo - è stato messo in discussione a causa della chiusura non coordinata da parte di alcuni stati e l'arrivo da paesi extra UE di prodotti medici o di protezione medica pericolosi o non conformi ai parametri europei. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito a una forte concorrenza di prodotti extra Ue, che ha fatto percepire nei consumatori europei un minore valore per le specificità territoriali, oltre ad avere comportato una minore attenzione per l’origine dei prodotti europei che andrebbero maggiormente tutelati anche con un mercato unico più forte. Questo problema– conclude De Meo - impone subito una maggiore e rigorosa attenzione doganale affinché nell’attuale fase di gestione di un’emergenza sanitaria non terminata non si verifichi anche in altri settori come per esempio l'import di prodotti alimentari nel quale l’Italia vanta delle eccellenze che vanno tutelate».