Riparte anche il Comune di Fondi: i nuovi orari settore per settore

In ottemperanza alla direttiva n.3/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con deliberazione n.119 del 18 Maggio u.s. la Giunta municipale ha approvato un atto di indirizzo finalizzato all’individuazione, in questa seconda fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, delle attività svolte dal personale comunale ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro: «L’attività amministrativa – precisa il Vice Sindaco Maschietto – non si è mai arrestata durante la fase emergenziale e ha visto pienamente operative tutte le unità del personale municipale. Con questo atto di indirizzo abbiamo fornito ai dirigenti lo strumento per pianificare le prestazioni lavorative da svolgersi in sede e connesse alla predisposizione delle attività che il Comune di Fondi dovrà garantire a tutti i cittadini al fine di superare le criticità in ambito sociale ed economico».

In ragione del citato atto di indirizzo, l’attività lavorativa del personale è stata pertanto organizzata con modalità che tengono in considerazione il lavoro agile come attività ordinaria e, ove possibile, l’attività lavorativa nella sede di lavoro, garantendo il necessario distanziamento come misura precauzionale e assicurando la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si è proceduto pertanto alla redazione e approvazione di un prospetto delle attività da rendere in presenza e al pubblico ed esclusivamente su prenotazione telefonica, al fine di garantire il necessario distanziamento ed evitare assembramenti.

L’accesso sarà effettuato solo al piano terra della Casa comunale e prevede un servizio di vigilanza per l’ingresso dei cittadini in forme contingentate, nonché la costante sanificazione degli ambienti.

Da Lunedì 25 Maggio 2020 presso gli sportelli al pianterreno della Casa comunale gli utenti potranno accedere previa prenotazione telefonica nei giorni e orari di seguito specificati:

- URBANISTICA:

PDC - Contenzioso Urbanistico - PRG e Varianti - DIA : 0771.507256 → Sportello 1 - Giovedì 9.00/13.00;

Paesaggistico - CILA : 338.1765873;

SCIA : 0771.507274 → Sportello 2 - Mercoledì 9.00/13.00;

CDU - SCA - Certificazioni in genere - Vincolo Idrogeologico : 0771.507247, 348.8621676; lucamarrocco@comunedifondi.it → Sportello 1 - Giovedì 15.00/17.30;

Condono - Tipi Mappali : 0771.507251 → Sportello 1 - Lunedì 9.00/13.00;

Demanio - SUAP : 0771.507253 → Sportello 1 - Mercoledì 9.00/13.00;

Usi Civici - Accesso agli atti : 0771.507250 → Sportello 2 - Lunedì 9.00/13.00;

Istruttoria Amministrativa PDC-SCA : 0771.507255 → Sportello 1 - Venerdì 9.00/13.00;

Istruttoria Amministrativa : 0771.507259 → Sportello 2 - Martedì 15.00/17.30;

- SERVIZI SOCIALI:

Servizi sociali : 0771.507234/230/238/269 → Sportello 3 - Martedì 9.00/13.00, Giovedì 15.00/17.30;

Assistenti sociali : 0771.507244/242/243/248/249 → Sportello 7 - Lunedì 9.00/13.00, Giovedì 9.00/13.00;

- TRIBUTI:

Tributo IMU-TASI : 0771.507411/412/452; ufficio.tributi@comunedifondi.it, tributi.fondi@pecaziendale.it → Sportello 4 - Martedì 15.00/17.30, Venerdì 9.00/13.00;

Tributo TARI : 0771.507404/445; ufficio.tributi@comunedifondi.it, tributi.fondi@pecaziendale.it → Sportello 4 - Martedì 15.00/17.30, Venerdì 9.00/13.00;

- DEMOANAGRAFICO:

0771.507214; servizidemograficifondi@pecaziendale.it → Sportello 6 - Martedì 9.00/13.00, Giovedì 9.00/13.00;

0771.507211/213/220; servizidemograficifondi@pecaziendale.it → Sportello 5 - Martedì 9.00/13.00, Giovedì 15.00/17.30;

- AMBIENTE: