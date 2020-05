Cuoco senza posto fisso, preso con l'hashish: arrestato a Fondi 28enne di Lenola

In data 20 mag 20, i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 28enne di Lenola poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, di complessivi grammi 43 circa di “hashish”, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente nonché della somma contante di euro 50, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto ed ha disposto la liberazione dell’interessato in ragione della sua condizione di incensuratezza.