Treni merci in fiamme: rogo spento grazie ai vigili del fuoco

Il personale operativo dei Vigili del fuoco di Latina, è intervenuto alle ore 14.50 di oggi nel Comune di Fondi, presso la stazione ferroviaria, a seguito segnalazioni di un di incendio su un treno merci.

Sul posto, la squadra VVF di Gaeta, constatava la presenza di un principio di incendio sul pianale di due carri merci.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento, dopo aver accertato il distacco dell'energia elettrica e interruzione momentanea del traffico ferroviario da parte del personale Trenitalia per garantire maggior sicurezza agli operatori.

Il nostro intervento è valso a limitare i danni delle fiamme al pianale del vagone.

Le cause del rogo non si sono potute accertare per la mancanza di elementi utili a stabilirle.

La linea ferroviaria è riamasta bloccata per il tempo necessario delle operazioni di spegnimento.

Intervento terminato alle ore 17 circa.

Non si registrano persone coinvolte.