Anche Fondi Vera chiede le stesse agevolazioni degli altri 11 comuni ex zona rossa

Il 19 Marzo la nostra Città veniva dichiarata “zona rossa” e le venivano applicate le stesse misure restrittive di altri Comuni del Nord Italia. Fondi Vera, compresa subito la gravità di tale provvedimento, invocava a gran voce la parità di trattamento per le misure agevolative per cui i residenti potessero usufruire ad esempio di proroghe e sospensioni di bollette. La situazione di difficoltà era già evidente, almeno per noi.

La richiesta scritta e inviata l’8 Aprile, cui finora ha risposto, per altro in maniera tutt’altro che esaustiva, solo la società gestore del servizio idrico integrato, qualora fosse accolta dall’ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Acqualatina S.p.A. e Comune di Fondi permetterebbe a tutti i Cittadini di usufruire di alcune agevolazioni indubbiamente utili in questa fase.

La stessa nota, che potete leggere in alto, Fondi Vera l’ha trasmessa per opportuna conoscenza alle Associazioni di Consumatori ed a quelle di categoria, perché riteniamo fondamentale che su tali temi venga ricercata la più ampia condivisione di intenti. Vogliamo che la Città possa disporre dello stesso tipo di interventi previsti e già attuati per gli undici Comuni “ex zona rossa” tra Lombardia e Veneto, e che tutti gli Enti e le Istituzioni destinatarie di tale missiva possano dare risposte concrete alla nostra Comunità.