Artigianato ed eventi estivi a Sperlonga: Sara Kelany chiede concertazione con le categorie produttive

Fratelli d’Italia Sperlonga interviene sulla manifestazione mastri artigiani e artigianato nel programma della stagione estiva del comune di Sperlonga.

“Già lo scorso anno avevamo avuto modo di segnalare che l’organizzazione di fiere e mercatini dovesse essere concertata con le categorie produttive stanziali, che pagano affitti pesanti e hanno spese di gestione ingenti - dichiara Sara Kelany, coordinatore locale del partito della Meloni - ecco quest’anno la situazione è evidentemente emergenziale e i nostri commercianti sono piegati da un lockdown che li ha fortemente penalizzati. La vocazione turistica della nostra economia è la spia che il nostro territorio è uno di quelli che più di tutto soffrirà per l’emergenza e occorre purtroppo fare delle scelte che tutelino gli imprenditori stanziali. Invitiamo l’amministrazione ancora una volta a condividere con le categorie scelte di questa natura e speriamo che si vogliano aiutare tutti coloro che per primi ogni giorno dell’anno rendono vivo il nostro tessuto produttivo. Colgo l’occasione per augurare a tutti gli esercenti e i commercianti di risollevarsi presto e bene da questo pantano. Sperlonga, oltre ad essere incantevole è forte e ce la farà”.