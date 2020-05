Domenica 31 Maggio "Fare Verde" torna a camminare sulle montagne del comprensorio

Domenica 31 Maggio torniamo a camminare sulle nostre montagne. Per farlo abbiamo scelto Monte Valletonda, 758 m s.l.m., da dove potremo godere di uno stupendo panorama sulla Piana di Fondi. Insieme a noi ci saranno due Guide Ambientali Escursionistiche, Giancarlo Pagliaroli e Andrea Patriarca, in maniera tale da dividere i partecipanti in due gruppi e rispettare le disposizioni vigenti in termini di distanziamento e sicurezza.

Il ritrovo è alle ore 8,30 in prossimità dello Stadio "Purificato", Piazza della Croce Rossa. Ci si sposterà verso Località Crocette col minor numero di autovetture possibili. Si consiglia un abbigliamento idoneo, ogni singolo partecipante assume in proprio la responsabilità di tutto quanto possa accadere durante l’escursione. I ragazzi devono obbligatoriamente essere accompagnati da un genitore.

Norme di comportamento anti-Covid19 da osservare per la durata dell'Escursione. Dispositivi di protezione individuali per partecipante:

a) una mascherina protettiva;

b) due paia di guanti;

c) gel disinfettante;

d) sacchetto per raccolta rifiuti.

Durante l'escursione i partecipanti dovranno rispettare la distanza di due metri in movimento ed un metro nelle soste. Prima di iniziare l'Escursione verrà fatto un piccolo briefing di introduzione esplicativo per le disposizioni da adottare.

"Fare Verde" Fondi

Per informazioni e prenotazioni:

329 365 2954 - 333 118 8161 - fareverdefondi@gmail.com