La nuova hit del cantante Ricky Martin scritta in collaborazione con Chiara Stroia

Chiara Stroia giovanissima musicista italiana (originaria di Fondi – LT) annuncia così dal suo profilo Facebook la coronazione di un sogno, e cioè l’apprezzamento della sua musica e della sua arte da parte dei “Big” del panorama mondiale del pop.

Il brano che viene lanciato proprio in queste ore per l’uscita del nuovo album di Ricky Martin, “Recuerdo”, è un duetto tra l’artista latino e Carla Morrison, giovane cantante ed interprete di origine messicana 2 volte premiata con il Latin Grammy Award.

“La collaborazione è nata durante il mio soggiorno di studi musicali a Parigi –dice Chiara Stroia che però, al momento non può svelare altro, se non che “Recuerdo è stata scritta da me in collaborazione con Ricky Martin, Carla Morrison, Alejandro Jiménez e Demian Jiménez". L'album è prodotto dalla Sony Music Latin

Chiara Stroia si conferma così tra gli artisti più giovani – la musicista fondana ha solo 24 anni- ad aver scritto per calibri del pop come il portoricano Ricky Martin e sicuramente tra le pochissime autrici italiane scelte per la sua “rosa” di autori fidati. E la scelta di lanciare il nuovo album proprio con la canzone scritta da Chiara è un’ottimo passaporto per la giovane musicista che vede l’apprezzamento internazionale del suo duro lavoro e studio musicale.