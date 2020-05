Cordoglio a Fondi per la scomparsa di Andrea Peppe, pilastro della nascita del Mof

Si è spento a ieri a Fondi, tra l'affetto dei suoi cari, Andrea Peppe, pilastro della nascita del Mof.

L'imprenditore, socio della Commerfrutta Peppe Srl, da generazioni in prima linea nel commercio all'ingrosso di ortofrutta, era persona stimata e benvoluta nonché un grande professionista degli acquisti nelle zone di produzione del Sud Italia.

Vedovo da qualche anno, Andrea Peppe che avrebbe compiuto 93 anni l'11 giugno, lascia 4 figlie.

L'ultimo saluto si terrà domani, in forma ristretta, presso la chiesa di Santa Maria alle ore 10:30.

“Andrea Peppe – racconta chi lo ha conosciuto bene – ha dedicato tutta la sua vita al settore agroalimentare. Iniziando dai pomodori San Marzano in Campania per poi specializzarsi nell'import-export di carciofi provenienti dal brindisimo. Ha poi sviluppato l'attività concentrandosi sulla Sicilia dove ha realizzato un magazzino per il ritiro delle arance dalla campagna in una zona particolarmente vocata alla produzione del pregiato agrume.

Non si risparmiava sul lavoro, affrontando orari proibitivi e condizioni climatiche avverse per offrire il meglio alla sua azienda e ai suoi dipendenti.

Stimato in tutte le zone di produzione per la sua incessante operosità che anteponeva anche alla sua salute. Uomo di grande integrità morale era un autentico fuoriclasse nei più disparati rapporti commerciali con interlocutori di tutte le età e di ogni provenienza ed estrazione sociale.

Mai a disagio in qualsiasi situazione: era un grande uomo e un bravo padre di famiglia nonostante il lavoro lo portasse a stare anche per diversi mesi lontano da casa.

Andrea Peppe è stato un esempio di come nella vita si possano ottenere grandissime cose solo con determinazione, correttezza e sacrificio”.