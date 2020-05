Sorpresi con 45 dosi di eroina in una baracca: arrestati a Fondi due indiani

Il 30 maggio 2020, nella decorsa notte, in Fondi (Lt), militari dell’arma del luogo, nell’ambito di servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto, nella flagranza di reato, due cittadini indiani, rispettivamente un 31 enne ed un 32 enne, in Italia senza fissa dimora.

I suddetti venivano sorpresi, all’interno di una baracca, seminascosta dalla vegetazione, intenti a confezionare 45 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi, poste sotto sequestro analogamente a vario materiale per il taglio e confezionamento della sostanza. gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Latina.