"Incantatrice": l'ultimo singolo di Bob Matty che parla d'amore e di inganno

È uscito da qualche giorno il singolo “Incantatrice” del cantante fondano Mattia Cauda in arte Bob Matty. Il singolo è in rete da venerdì 8 Maggio. Etichetta discografica Simone De Filippis.

È uscito da qualche giorno il singolo “Incantatrice” del cantante fondano Mattia Cauda in arte Bob Matty. Il singolo è in rete da venerdì 8 Maggio. Etichetta discografica Simone De Filippis.

La regia del videoclip è di Daniel D’onofrio, meglio conosciuto come “MondoTekdono”. Attore principale del videoclip è il comico Claudio Batta famoso per aver partecipato alla trasmissione di Zelig e su Italia uno :”Belli Dentro”! Le riprese si sono svolte presso l’abitazione di Bob Matty per via del Periodo covid nel centro storico di Fondi ( LT)! Il testo è stato scritto interamente dal cantante, la base della canzone è stata realizzata da DJ C.I e alle chitarre ritroviamo protagonisti degni di nota come il musicista Gaetano Pellino, nonchè Fratello di Neffa.

Si tratta di un brano dalle sonorità Rnb blues dolcemente sfumate con una pennellata di soul .

Il brano parla di amore e di inganno, dell’importanza del tempo e della qualità del tempo trascorso con l’altro, si sofferma nel descrivere cosa sia la trasgressione e quanto possa essere tanto liberatoria quanto pericolosa, le relazioni a breve termine sono il possibile risultato di una relazione trasgressiva.

La copertina del singolo è stata realizzata da Riccardo Garofalo.