Riapre la sede della Pro Loco di Fondi: un segnale di ripresa e ritorno alla normalità

Da lunedì 1 giugno 2020 è stata riaperta al pubblico la sede della Pro Loco Fondi, nella Torretta d’Angolo di Piazza Porta Vescovo 12.

Pur continuando il proprio servizio on line anche durante l’emergenza Covid-19, la sede dell’Associazione era rimasta chiusa come tutte le attività al pubblico.

È una bella notizia, ulteriore segnale di ripresa e ritorno alla normalità, mantenendo però tutte le accortezze e attenzioni raccomandate dal Comune di Fondi, dalla Regione Lazio e dal Governo.

All’interno della sede il pubblico non potrà ancora entrare e gli operatori saranno disponibili a dare informazioni e accoglienza turistica attraverso le due finestre poste all’altezza piano marciapiede in tutta sicurezza.

La Pro Loco Fondi, quindi, non si è fermata di fronte all’emergenza Covid-19, pur essendo fidicamente chiusa la sede sociale, l’attività è continuata sul web, sui social e attraverso il numero di telefono 3297764644 la Pro Loco stata disponibile 24 ore su 24!

Inoltre, con l’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), sono stati organizzati Webinar e attività interessanti; iniziative che hanno fatto registrare il tutto esaurito ad ogni appuntamento.

Da lunedì scorso, pur mantenendo l’attività on line, si è ritornati ad offrire anche il servizio in presenza.

Con l’arrivo della bella stagione estiva, sarà intensificata l’attività di assistenza e promozione della Pro Loco Fondi.

Sono in cantiere iniziative rivolte a tutti per tornare a riscoprire luoghi, monumenti e siti naturalistici rimasti soli in questi quasi tre mesi di chiusura per coronavirus. Ovviamente il tutto da vivere in piena sicurezza e rispetto delle norme che raccomandiamo a tutti di osservare.



Gaetano Orticelli

Presidente Pro Loco Fondi