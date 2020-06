Potenziamento dell'ospedale di Fondi in ritardo: la delibera inviata a Regione e Asl

Sarà inviata alla Regione Lazio e alla ASL di Latina la deliberazione di Consiglio comunale in tema di sanità territoriale approvata all’unanimità dall’assise cittadina il 22 Maggio scorso, con richiesta di un incontro urgente per affrontare i temi oggetto del provvedimento.

Come previsto nel documento, si chiederà di dare puntuale attuazione al quadro degli interventi di potenziamento delle strutture ospedaliere di Fondi e Terracina programmato da Regione e ASL – il cui ritardo di attuazione sta determinando di fatto un depotenziamento delle funzioni previste nel vigente Atto aziendale – affinché nel più breve tempo possibile i nosocomi delle due città vengano rafforzati in ragione delle loro peculiarità che nel corso degli anni ne hanno fatto un punto di riferimento per l’Ostetricia-Ginecologia e l’Ortopedia.

Con riferimento al “San Giovanni di Dio”, con la deliberazione si rivendica la piena funzionalità del nosocomio chiedendo a Regione Lazio e ASL di garantire un’adeguata, costante, efficiente e completa assistenza sanitaria territoriale, in modo particolare attraverso:

«Tutti ricordano – afferma il Vice Sindaco Beniamino Maschietto – l’impegno costante portato avanti per anni dal Sindaco Salvatore De Meo nell’esigere misure concrete di ottimizzazione e potenziamento dell’ospedale di Fondi, un impegno che mi sono ripromesso di riaffermare con altrettanta determinazione. Negli ultimi dieci anni, grazie all’impulso costante dell’Amministrazione comunale si è sempre registrata un’unità di vedute in Consiglio comunale, confermata dall’approvazione unanime degli atti deliberativi della massima assise cittadina in tema di sanità. E’ tempo che la Regione Lazio e la ASL attuino quella programmazione strategica più volte annunciata, in mancanza della quale dal funzionalità dell’ospedale di Fondi si è progressivamente ridimensionata. E’ dunque urgente non solo realizzare quanto previsto nel vigente Atto aziendale ma affrontare e risolvere le oggettive criticità in termini di carenza di personale e dotazioni strumentali in ragione della funzione strategica del “San Giovanni di Dio” nell’ambito della rete provinciale».