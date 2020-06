Sughereta: la Lega Monte San Biagio replica a MSB Futura

Il gruppo di minoranza MsB Futura evidentemente non conosce la differenza tra commissioni speciali e commissioni permanenti e cambiando posizione di fatto smentisce se stessa. Noi della Lega, come affermato, siamo contrari a commissioni “ a tema” come quella proposta dalla minoranza che parlava di commissioni speciali e di studio per la Sughereta che avessero anche un ruolo all’interno del tavolo tecnico istituito per affrontare la grave situazione della Sughereta.

E' la replica dopo il comunicato della minoranza del paese-prese.



Abbiamo fatto presente al sindaco - proseguono - che tale modalità non corrispondeva alle reali esigenze del paese e probabilmente serviva solo come spazio teatrale a qualche consigliere comunale.

Pertanto abbiamo proposto una semplice commissione ambiente che avesse una mera funzione consultiva.

Le commissioni infatti non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzative, bensì organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita.

Siamo pertanto soddisfatti che la minoranza in consiglio e nel paese abbia cambiato idea , passando dalla proposta di istituire una commissione speciale sulla sughereta ad una semplice commissione ambiente con funzioni meramente consultive e senza velleità di sostituirsi al consiglio comunale.