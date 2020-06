Sistemi motorizzati, HD ed una platea immensa di spettatori: ecco le nuove webcam di "Sperlonga Turismo"

Una definizione ad altissima qualità, in tempo reale e con telecamere motorizzate che mostrano gli scorci più belli dell’intero Borgo: sono attive da alcuni giorni finalmente le nuove webcam di Sperlonga Turismo.

Installate alcune circa 2 mesi fa in via sperimentale, con il posizionamento dell’ultima macchina ad alta definizione che inquadra la spiaggia di Levante, si completa la fase di ristrutturazione delle web cam di Sperlonga Turismo. Un progetto che ha portato Sperlonga nelle case di milioni di visitatori virtuali in poco meno di 20 anni.

“Siamo stati i primi, quasi vent’anni fa - racconta il presidente di Sperlonga Turismo Leone La Rocca - ad avere questa intuizione. Partimmo con macchinari che mostravano fotogrammi quasi in tempo reale, una cosa mostruosa già agli inizi degli anni 2000. Oggi la tecnologia è ampiamente maggiore e la qualità si vede”.

In particolare la nuova webcam montata in cima a Torre Truglia ha qualche caratteristica in più rispetto alle “sorelle” installate negli altri punti del Borgo. Si tratta di una videocamera motorizzata che in maniera random inquadra tutto il litorale di levante, con qualche “zoom” sulla Grotta di Tiberio

Le nuove webcam sono frutto di un accordo di collaborazione con le piattaforme SkyLine e LiveInCam . Si tratta di siti che accolgono milioni di visitatori al giorno con webcam in tempo reale puntate sui maggiori siti turistici italiani e nel mondo. Se già negli anni le webcam di Sperlonga Turismo avevano registrato numeri di visitatori importanti e da tutto il mondo, questa nuova “finestra” si affaccia su una platea di proporzioni enormi, proiettando Sperlonga nel mondo come non è mai accaduto prima.

Le webcam sono raggiungibili tramite questo il link diretto: http://www.sperlongaturismo.it/it/sperlonga-live/