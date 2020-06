Mare grosso a Sant'Anastasia: salvate tre ragazze in serie difficoltà

Tanta paura ieri attorno all'ora di pranzo sul litorale di Fondi, all'altezza della foce di Sant'Anastasia. Tre ragazze, di cui due minorenni, sono entrate in acqua ma poi, per via della fortissima corrente, non riuscivano più ad uscire.

Pochi istanti e si sono trovate pericolosamente a ridosso degli scogli.

Un bagnante le ha notate allertando subito i volontari della Croce Rossa che si trovavano già sul posto per sorvegliare sul distanziamento delle persone e far accedere tutti i bagnanti sull'arenile in maniera ordinata e distanziata.

"Siamo subito corsi - racconta un volontario del presidio - sono state fortunate perché si era già tuffato un pescatore che si trovava proprio lì, noi abbiamo aiutato a farle salire, perché arrivavano le onde alte che sbattevano sulle rocce e rischiavano di cadere di nuovo. Tutti hanno avuto tanta paura, una aveva già le ginocchia sbucciate.

Poco dopo sono sopraggiunti l'assistenza bagnanti, due ambulanze e un'auto medica. Una in particolare era terrorizzata, molto debole e molto pallida segno che aveva lottato tanto contro le onde prima di essere recuperata".

Tutto bene quel che finisce bene, insomma, ma per qualche istante si è temuto il peggio sul litorale di Fondi.