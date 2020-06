Continua il botta e risposta tra Lega e Msb Futura sulla sughereta: nuovo intervento della minoranza

Il coordinatore della locale “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” non può certo permettersi di impartire “lezioncine” di diritto Pubblico degli Enti Locali a nessuno, tantomeno a noi. Comprendiamo, tuttavia, che tale dichiarazione sia dettata dall’imbarazzo di essersi tardivamente accorto di aver rilasciato dichiarazioni contrastanti con le posizioni espresse ufficialmente dal Sindaco Carnevale in ben due interpellanze ed in un confronto pubblico.

E’ il caso di far notare al coordinatore leghista che se c’è qualcuno che smentisce se stesso e’ proprio lui, che oggi afferma di aver proposto una commissione permanente quando, nel suo comunicato del 25 maggio scorso, affermava l’esatto contrario, dichiarando testualmente “siamo assolutamente contrari su eventuali istituzioni di commissioni permanenti sulla tematica della Sughereta”.

Il coordinatore della “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” sostiene quindi di aver “fatto presente al sindaco” che la partecipazione della Commissione al Tavolo Tecnico promosso dall’Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi non corrisponderebbe “alle reali esigenze del paese”. Non si comprende quali sarebbero quelle che, con espressione vuota di contenuto, il locale coordinatore del “popolo di Pontida in Terra Borbonica” definisce le “reali esigenze del paese”. Ma a questo punto il tema che si pone e che va chiarito è un altro: il Sindaco vuole ancora che al Tavolo Tecnico vi sia una partecipazione il più possibile rappresentativa, che solo una Commissione può garantire? O ritiene di fare a meno del contributo di tutte le forze politiche in un problema di così rilevante ed ampio interesse pubblico? Non crediamo che il Sindaco voglia smentire se stesso e rinunciare al contributo unitario di tutte le componenti politiche locali. Ma, essendo fermamente convinti che le posizioni politiche vadano sempre espresse in maniera pubblica, netta e trasparente, presenteremo un’ulteriore interpellanza, nella quale chiederemo al Primo Cittadino di ribadire se confermi l’indirizzo già espresso o se, al contrario, a causa delle proteste dei locali leghisti abbia improvvisamente mutato direzione. E’ chiaro che in tale ultima ipotesi dovremmo inevitabilmente prendere atto che Carnevale è “ostaggio” di una singola componente della sua maggioranza, tanto da arrivare al punto di contraddire il suo stesso indirizzo, pubblicamente espresso alle adunanze del Consiglio Comunale del 24.02.2020 e del 29.05.2020.

Ribadiamo ancora una volta che la partecipazione del Consiglio Comunale al Tavolo Tecnico per il tramite di una Commissione, speciale o permanente che sia, risponde alla preminente e prioritaria esigenza di garantire una gestione della problematica che non può fare a meno della più ampia rappresentanza e del contributo di tutte le forze politiche locali: la Sughereta è di tutti, e tutti devono essere partecipi della sua salvaguardia, anche con strumenti di natura eccezionale. La nostra richiesta, è dettata solo da sensibilità verso il problema ed alto senso di responsabilità istituzionale, di cui, peraltro, il Sindaco stesso ha dato pubblicamente atto anche in occasione dell’incontro pubblico sul tema tenutosi in video conferenza dello scorso 25 maggio. Per quanto riguarda gli“spazi teatrali” che il coordinatore della Lega ci accusa di cercare, quelli li lasciamo ad altri. Augurandoci che abbiano almeno il buon gusto di non scegliere di esibirsi in teatrini di avanspettacolo.

I consiglieri Guglielmo Raso, Ermanna Casale, Gianpiero Trani.