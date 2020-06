Domani il Consiglio comunale: all'ordine del giorno Imu e streaming

I l Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis ha convocato la Seduta Pubblica Straordinaria del Consiglio comunale in modalità video conferenza, che avrà luogo Giovedì 11 Giugno p.v. alle ore 12.00 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per Venerdì 12 Giugno alle ore 13.00) per la discussione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU; Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria IMU. Anno 2020; Determinazione del valore delle aree fabbricabili per accertamenti IMU. Anno 2020; Variazione al bilancio d’esercizio 2022/2022. (art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m. e i.); Approvazione Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale; Determinazione del valore delle aree fabbricabili per accertamenti IMU. Anno 2020; Interpellanze e interrogazioni.

La diretta dei lavori sarà trasmessa dall’emittente radiofonica Radio Antenna Musica sulla frequenza 92.200 MHz.