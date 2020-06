Domenica 14 giugno conferenza stampa di Fratelli d'Italia

In vista delle imminenti elezioni amministrative, Fratelli d' Italia Fondi terrà una conferenza stampa per illustrare gli obiettivi programmatici domenica 14 giugno alle ore 10.00, presso Albergo dei Fiori (via Vitruvio Vacca n.21).



A seguito sarà inaugurato il point elettorale in Corso Appio Claudio n.51.



In ottemperanza alla normativa anti-covid, sarà consentito l'ingresso solo alla stampa e ad un numero limitato di persone.