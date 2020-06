Incendio a Monte San Biagio: edificio temporaneamente inagibile

Nella tarda mattinata di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Monte San Biagio, a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina, constatava la presenza di un incendio all'interno di un locale adibito a civile abitazione posto al secondo piano di un edificio di 2 piani fuori terra.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a limitare danni alle strutture dell edificio.

A scopo precauzionale veniva reso, momentaneamente, inagibile l'appartamento interessato dal rogo.

In base agli elementi raccolti si presume ad un evento accidentale come causa del rogo.

Non si registrano persone coinvolte.