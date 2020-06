Incendio in centro a Fondi, forse una disattenzione: indaga la polizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel centro urbano del Comune di Fondi, a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina, constatava la presenza di un incendio all'interno di un locale adibito a civile abitazione posto al terzo piano di un edificio di 4 piani fuori terra.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a limitare danni alle strutture e negli altri appartamenti.

A scopo precauzionale veniva reso, momentaneamente, inagibile l'appartamento interessato dal rogo.

Cause in fase di accertamento in stretta collaborazione con personale del locale Commissariato di PS.

Non si registrano persone coinvolte.