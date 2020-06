Bruciano rifiuti plastici: arrestati due albanesi colti in flagranza di reato

In data 18 giu 20, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile traevano in arresto nella flagranza del reato di “attività di gestione dei rifiuti non autorizzata” un 43enne ed una 44enne entrambi di origini albanesi in quanto sorpresi a bruciare in una pubblica via rifiuti plastici, metallici e scarti di legname inquinanti della loro azienda agricola. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano condotti presso la predetta abitazione ove rimarranno ristretti in regime di arresti domiciliari.