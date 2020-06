Obiettivo Comune On Air, è Remo Grenga il sesto ospite

Nuovo webinar per l’AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo Comune. Venerdì 26 giugno 2020, a partire dalle 19,30 e in diretta sulla nostra pagina Facebook, nuova puntata di Obiettivo Comune On Air.

Quello di venerdì è il sesto appuntamento dei nostri seminari on line, attraverso i quali vogliamo creare spunti di riflessione e capire ciò che accade nel mondo, a partire dal nostro territorio: un'autentica occasione per continuare a parlare di politica, il principale obiettivo che perseguiamo da quando abbiamo dato vita all’AssociAzione.

In attesa di capire come poter organizzare al meglio e in sicurezza nuovi eventi pubblici, abbiamo pensato di utilizzare al meglio i nostri canali social per proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità e creare confronto.

Sesto ospite il Remo Grenga, vicesegretario dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) Lazio, con il quale parleremo di Unione europea, enti locali e le prospettive post Covid-19.