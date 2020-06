“Elisir” di Simone Nardone diventa un audiolibro

Dopo tre anni dalla sua pubblicazione e dopo quasi due dall’uscita della seconda edizione, “Elisir” l’esordio in narrativa del giornalista Simone Nardone, cambia volto. Il romanzo storico-esoterico, ambientato a Fondi, torna a far parlare di sé, poiché diventa un audiolibro.

Se fino a qualche tempo fa gli audiolibri erano considerati qualcosa legato al passato e soprattutto riconducibile ad altre culture letterarie, diverse ricerche dimostrano come negli ultimi tempi, questa dinamica non solo è tornata di moda, ma è sempre più apprezzata.

Durante il solo periodo del lockdown, secondo alcune ricerche l’incremento di ascolto di audiolibri e podcast ha raggiunto cifre da capogiro, addirittura intorno al 70%.

In un mercato editoriale in continua rivoluzione bisogna dare ai lettori e a coloro che apprezzano la letteratura, la possibilità di entrare in contatto con le opere. Con questa idea, oggi non si può pensare di pubblicare un libro cartaceo senza far uscire l’e-book, al pari di come bisogna valutare gli audiolibri.

Tornando ad “Elisir” e al prodotto editoriale raccontato direttamente dalla voce narrante del giornalista e speaker radiofonico, nonché autore del libro Simone Nardone, quasi 700 minuti di dislocati in 66 tracce audio, pari a 11 ore e mezza di narrazione per un racconto tutto d’un fiato.

“In realtà – spiega Nardone – era già da tempo che avevo il desiderio di trasformare ‘Elisir’ in audio, al pari di come un domani mi piacerebbe farlo diventare qualcosa di visivo, magari un video-documentario, un film, un cortometraggio, non so. L’idea è quella di poter diffondere sempre maggiormente un lavoro che reputo prezioso sia a livello personale che per il territorio. ‘Elisir’ è un vero è proprio inno alla mia terra, e raccontarlo in voce, oltre che per iscritto, ammetto sia stato molto emozionante. Spero che anche chi avrà modo di ascoltare le letture – ha concluso l’autore – potrà percepire questo livello emozionale”.

L’audiolibro di “Elisir” è facilmente rintracciabile ed acquistabile sui principali portali dedicati all’editoria e in particolar modo agli audiolibri.

L’anteprima --> https://youtu.be/ 5lVs1ozI5uc

Dove trovare attualmente l'audiolibro in distribuzione: