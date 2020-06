Pagamenti al Comune di Fondi: da domani sarà obbligatorio utilizzare pagoPA

Il Vice Sindaco Beniamino Maschietto informa la cittadinanza che da domani, Mercoledì 1° Luglio 2020, sarà obbligatorio effettuare i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente attraverso il sistema pagoPA.



Il Comune di Fondi è stato uno dei primi in Italia ad adeguare, dal Novembre 2019, il proprio sistema aderendo al nodo nazionale pagoPA, attivando in via sperimentale il pagamento per tutte le certificazioni e gli atti inerenti il Servizio Demoanagrafico. Nei giorni scorsi l’ente è stato invitato a relazionare nell’ambito del webinar nazionale “pagoPA: il futuro del sistema di pagamenti nazionale e l’esperienza dei Comuni” per testimoniare la best practice di Fondi in tale ambito. Nel corso del webinar il responsabile del Servizio Demoanagrafico ha reso noto che, grazie all’operato del personale addetto, gli utenti sono stati accompagnati nella transizione dal vecchio al nuovo sistema e ciò ha fatto sì che circa il 95% dei pagamenti sia stato effettuato attraverso il sistema pagoPA.

Cosa cambia, dunque, per i cittadini dal prossimo 1° Luglio? Accedendo al sito istituzionale del Comune di Fondi nella sezione dedicata pagoPA, cliccando su “accedi al servizio”, in seguito su “pagamento spontaneo” e selezionando la voce interessata (ad es. matrimoni, rilascio permesso di trasporto salma, carta d’identità elettronica, diritti Ufficio Urbanistica, occupazione suolo pubblico, rilascio certificato anagrafico, trasporto scolastico, etc.), compilando le relative voci si potrà procedere alla modalità di pagamento desiderata. Per il Comune di Fondi il pagamento attraverso il sistema pagoPA è attivo per tutti i servizi tranne che per i tributi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (Decreto legge n.193/2016 - Art. 2bis, comma 1 come modificato dal comma 786 - Art. 1, legge 27 Dicembre n.160/2019).